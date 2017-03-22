府：國際經貿協議 食安農民權益為前提
總統府今天說，政府是以確保食品安全及農民權益的前提下，考慮台灣參與國際經貿協議等相關事宜。
美國總統川普提名的貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）在給國會的書面答覆中指出，美國計劃加強與台灣的貿易關係，並將尋求解決諸如美國牛肉和豬肉巿場准入等長期存在的問題。
總統府發言人黃重諺今天指出，政府是以確保食品安全及農民權益的前提下，考慮台灣參與國際經貿協議等相關事宜。
他說，對於食品的管理，政府將在國際規範下，採取科學證據的風險評估措施，作為保障國人食安依據。
有關雙邊經貿談判上，黃重諺指出，「我們樂見台美間相關的貿易溝通與合作的持續進行」。政府會站在促進國家整體經濟發展及擴大台美間互利雙贏的合作上，進行努力。1060322
(中央社)
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