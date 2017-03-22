竹山警分局執行高檢署緝毒專案 查獲19件19人
台灣高檢署規畫全國同步緝毒專案，竹山警分局積極布線查訪，動員偵查隊、竹山派出所警力60餘人次，針對南投縣及雲林縣查緝，查獲毒品現行犯8件8人、2級毒品安非他命23.79公克、持有及施用毒品7件7人、通緝犯3人，成果亮麗。
竹山警分局長洪文宏表示，此次專案同仁，成功逮捕毒犯展現高度執行力，日後仍將持續追查轄區毒品人口，全力防制毒品犯罪。
另外，呼籲吸毒者能及早戒治，毒品為各種犯罪淵藪，一旦染毒終身危害家人及自己；民眾如發現可疑或不法情事，請即向警察機關檢舉或110報案，共同維護社會治安。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
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