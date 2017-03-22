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桃園市桃園區竟沒電影院！市府要公辦民營設電影院

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桃園區設電影院　市府要公辦民營
桃園市長鄭文燦表示，桃園區40多萬人口卻沒有電影院，未來市立圖書總館要公辦民營增設電影院，強調桃園區不會沒電影院。（甘嘉雯攝）
桃園區設電影院　市府要公辦民營
統領百貨目前改裝中，未來將有電影院進駐。（甘嘉雯攝）

桃園市平均年齡37歲，是六都最年輕城市，愛看電影的人口也隨之成長，桃園區40多萬人口卻沒有一間電影院，去年底，唯一一間的統領戲院也暫時停業，桃園市長鄭文燦22日表示，桃園區藝文特區、火車站商圈統領百貨改裝後都將新增電影院，市立圖書總館也要公辦民營增設電影院。

(中時)

關鍵字：桃園區電影院市府
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