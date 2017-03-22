「日本舞」開南演出　感受日本文化

開南大學邀請台北駐日經濟文化代表處顧問兼台北文化中心朱文清主任夫人張懿文到校演講及演出，讓台灣學生盡情地欣賞和感受日本的傳統文化。（甘嘉雯翻攝）

開南大學邀請台北駐日經濟文化代表處顧問兼台北文化中心朱文清主任夫人張懿文到校演講及演出，讓台灣學生盡情地欣賞和感受日本的傳統文化。（甘嘉雯翻攝）

日本舞蹈是認識日本文化的一個窗口，為了讓學生多認識日本舞蹈的精髓，開南大學應日系特邀台北駐日經濟文化代表處顧問兼台北文化中心朱文清主任的夫人張懿文到校演講及演出，讓台灣學生盡情地欣賞和感受日本的傳統文化。

張懿文穿著日本正式和服，為師生們介紹日本舞的歷史。她表示日本傳統表演藝術，類似今日的舞蹈與啞劇融合。日本舞較早時期與神事及能樂等活動結合，在江戶時代（17世紀）獨立發展。日本舞分為「花柳流、藤間流、若柳流、西川流、坂東流」五大流派，不過雖然多是由專家獨自進行的，但主要是因為藝妓獨特的表現風格而連帶推廣出去。另有民俗舞，較著名的有盆踴、阿波舞等類型。

張懿文的小孩之前從開南應日系大學部讀起，一路念上開大研究所，從她小孩學習歷程中，知道開南的用心，她特別基於回饋學校，特地來表演。

張懿文目前是日本舞踊（傳統舞蹈）協會「市山會」的會員，為市山會第七代家元（掌門人）市山松扇的門生。2007年秋天取得「名取」的資格，賜名「市山妙扇」。她是第一位取得該項資格的台灣人。

張懿文除了現場表演紅蜻蜓、鹿兒島等民謠舞蹈，還自行創作改編舞曲，讓曲目生活化，如繪日傘、四季之歌、彩霞、永遠抱著夢想、楓葉之橋等舞曲，與學生們共舞。最後還以哆啦A夢卡通舞曲，帶領師生同台共舞，場面融洽。

開南大學注重國際交流，不僅國際學生數量多，對日交流的姊妹校數量也是私立大學中排行第一，數量高達41所，每年送出日本交換留學的名額高達120名，國際交流成果輝煌。

(中時)