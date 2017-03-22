非營利幼兒園 小朋友遊戲中學習
有別於傳統強調老師講、學生聽的學習模式，而是讓孩子從生活環境中就地取材，提供孩子在課程中親自動手操作的機會，桃園市非營利幼兒園龍祥園用「遊戲」的方式學習，讓孩子玩出適應未來生活的大能力，今年將邁入第3年的龍祥園，教育理念在社區獲得家長認同及支持，招生年年額滿。
「我今天要進積木區，因為昨天白雪公主的城堡還沒有蓋完……」，教室中積木區已見童話城堡的雛形，是孩子們翻閱圖畫書，再互相討論建構的半成品。「我今天想選藝術創作區，因為我要做『北風與太陽』的故事剪紙偶，然後再到語文區演故事給大家看……」。
幾個孩子聚在教室中的沙水區工作桌，興致勃勃的研究沙和水要以怎樣的比例才有辦法混合出一個成形的作品，「我們一起來研究沙和水混在一起可以玩出什麼」。
(中時)
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