流行音樂補助 影視局檢討查核機制

我要評比

文化部今天說，影視及流行音樂產業局將全面檢視有料音樂相關案件暨104年流行音樂產業促進計畫獲補助案，檢討流行音樂獎補助措施及查核機制，建立舉報事項標準作業流程。

樂團茄子蛋日前在社群網站臉書（facebook）指出，有料音樂有限公司下載樂團放在網路的試聽帶（Demo）申請文化部補助。文化部昨天表示，有料音樂所送結案資料內容確有涉及不實情事，要追回補助金新台幣600萬元。

文化部晚間發布新聞稿表示，文化部長鄭麗君上任後致力推動資訊透明化，已訂定「文化部與所屬機關（構）促進對民間團體及個人獎勵補助作業審查結果透明化注意事項」，包括公布獎補助案審查結果、審查委員名單等資訊。

為完善評審機制，影視局15日函請流行音樂相關公協會，協助推薦評審委員，擴大評審邀聘範圍，未來也將定期更新評審名單。

影視局去年9月起全面盤點流行音樂各項獎補助措施，文化部也要求確實釐清獎補助核心目標及作法，加強行政作業流程與風險控管，建立廠商風險管理名單，未來將就獲補助案不定期實地查核，掌握企劃案實際執行情形；並檢討、建立舉報事項標準作業流程，避免類似事件發生。

文化部表示，為提振內容產業發展，協助產業突破瓶頸，鄭麗君上任後持續推動獎補助－投融資雙軌運作，期盼釐清、檢討補助目的，務使政府資金獲適當有效運用。1060322

(中央社)