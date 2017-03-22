英美電子裝置登機禁令 你需要知道的是

我要評比

英國和美國昨天宣布禁止若干中東和北非國家乘客攜帶筆記型電腦或平板電腦進入機艙，不過兩國限制有所不同，英國明定可隨身攜帶裝置的最大尺寸為長16公分寬9.3公分。

法新社和彭博報導，加拿大和法國當局正在權衡是否祭出類似舉措，不過德國、澳洲和紐西蘭表示，目前不考慮實施這類禁令。

以下為該項禁令的相關重點：

●禁止攜帶登機的裝置

英國表示，將禁止從若干國家直飛英國的乘客攜帶任何比一般行動電話或智慧型手機還大的電話、筆記型電腦或平板電腦進入機艙。

英國明定這項禁令適用於長寬尺寸超過16和9.3公分、或厚度達1.5公分以上的電子產品，包括Kindle等部分電子書閱讀器。

美國則說，這項禁令適用於比一般行動電話還大的所有電子裝置，包括電玩裝置。

●受影響的航空公司

美國沒有航空公司直飛這些機場，因此不受禁令影響，遭到波及的是約旦皇家航空、埃及航空、土耳其航空、沙烏地阿拉伯航空、科威特航空、摩洛哥皇家航空、卡達航空、阿聯酋航空和阿提哈德航空等9家公司。

受英國禁令影響的英國航空業者有英國航空、易捷航空、捷特二航空、君主航空、湯馬斯庫克航空和湯姆森航空等6家公司，其中包括包機航空公司。

受到衝擊的外國航空有8家，包括埃及航空、約旦皇家航空、突尼斯航空和土耳其航空。

●受影響的國家

受美國禁令影響的8個國家分別是埃及、土耳其、科威特、沙烏地阿拉伯、約旦、摩洛哥、卡達和阿拉伯聯合大公國。

●實施時間

美國21日凌晨3時正式通知受影響的航空公司，並給予96個小時通知搭機旅客，官員無法提出禁令結束的時間。

英國21日宣布禁令立即生效，也未提出禁令結束的時間。

●實施原因

英美兩國官員拒絕針對實施這項禁令的確切原因提供任何細節。

不過，美國國土安全部說，極端分子正尋求以「創新方式」對飛機發動攻擊。

美國有線電視新聞網（CNN）引述美國官員的話說，這項禁令據信與阿拉伯半島蓋達組織（AQAP）構成的威脅有關。

●禁令適用於筆記型電腦而非手機的理由

原因不明。美國表示，當局試圖在承擔風險和影響旅客兩方面取得平衡，因此這回決定允許乘客攜帶智慧型手機登機。其他禁止攜入機艙的裝置包括平板電腦、電子書閱讀器、相機、可攜式DVD播放機、比智慧型手機大的電玩裝置和攜帶式列印機或掃描機。

●將對安檢和乘客構成何種影響？

在較大型機場可能出現登機報到程序延遲的現象，有些機場必須對搭乘A380雙層客機的500多名乘客進行安檢。建議轉機乘客在啟程機場將大型個人電子裝置裝入託運行李內。舉例來說，阿提哈德航空說，在阿布達比轉機前往美國的旅客，必須在出發機場將禁止攜帶登機的裝置放入託運行李中。（譯者：中央社劉文瑜）1060322

(中央社)