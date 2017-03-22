冷靜、逃跑、不跌倒！ 竹縣宣導校園安全

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新竹縣政府舉辦校園安全宣導活動，警方透過示範、演練，教導師生自我保護技巧。（莊旻靜攝）

新竹縣政府舉辦校園安全宣導活動，警方透過示範，並讓學生分組演練，教導師生自我保護技巧。（莊旻靜攝）

新竹縣政府舉辦校園安全宣導活動，呼籲師生共同注意校園、自身安全。（莊旻靜攝）

新竹縣政府為強化學校師生人身安全，由縣長邱鏡淳領軍，與教育處、政風處和警察局，共同辦理校園安全、攜手相廉」活動，內容深化學童人身安全，透過口號和示範，期盼提升學童對安全、自我保護的意識。

縣警局婦幼隊、少年隊今天前進校園，宣導「冷靜、逃跑、不跌倒」，讓學生倆倆分組實地練習，縣警局長溫枝發指出，此次校園安全宣導，重點放在「自我保護」，希望學生學到「爭取時間、善用物品、保護要害、應用技巧」等，最重要的是「安全優先」。

警方先示範，若遇歹徒自後方熊抱，應將重心蹲低、用力踩歹徒腳趾或踢他的小腿，再轉身以手肘攻擊臉部，並往前撞推倒對方。警察還示範，如果被勒住脖子時，要立即收下巴護頸。

此場宣導活動今天在光明國小進行，透過演說呼籲、實地操作，深化「安全、保護」觀念，邱鏡淳指出，宣導將在縣內20多所學校巡迴，藉由情境模擬，提升學童自我保護的意識，也讓教師學習人身保護技巧，強化校園安全。

邱鏡淳表示，由於網路科技普及，學生近用網路，接觸其他人事物管道增加，但網路另一端是否有害？近年亦曾發生透過網路交友、誤信網友導致人財俱損的社會新聞，邱鏡淳也因此呼籲家長，多關心孩子，避開網路陷阱，也營造溫暖家庭，讓孩子處在安全環境中成長。

(中時)