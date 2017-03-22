冷靜、逃跑、不跌倒！ 竹縣宣導校園安全
新竹縣政府為強化學校師生人身安全，由縣長邱鏡淳領軍，與教育處、政風處和警察局，共同辦理校園安全、攜手相廉」活動，內容深化學童人身安全，透過口號和示範，期盼提升學童對安全、自我保護的意識。
縣警局婦幼隊、少年隊今天前進校園，宣導「冷靜、逃跑、不跌倒」，讓學生倆倆分組實地練習，縣警局長溫枝發指出，此次校園安全宣導，重點放在「自我保護」，希望學生學到「爭取時間、善用物品、保護要害、應用技巧」等，最重要的是「安全優先」。
警方先示範，若遇歹徒自後方熊抱，應將重心蹲低、用力踩歹徒腳趾或踢他的小腿，再轉身以手肘攻擊臉部，並往前撞推倒對方。警察還示範，如果被勒住脖子時，要立即收下巴護頸。
此場宣導活動今天在光明國小進行，透過演說呼籲、實地操作，深化「安全、保護」觀念，邱鏡淳指出，宣導將在縣內20多所學校巡迴，藉由情境模擬，提升學童自我保護的意識，也讓教師學習人身保護技巧，強化校園安全。
邱鏡淳表示，由於網路科技普及，學生近用網路，接觸其他人事物管道增加，但網路另一端是否有害？近年亦曾發生透過網路交友、誤信網友導致人財俱損的社會新聞，邱鏡淳也因此呼籲家長，多關心孩子，避開網路陷阱，也營造溫暖家庭，讓孩子處在安全環境中成長。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。