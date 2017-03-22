台南教育局證實北區成功國中廢校傳言

成功國中傳出將裁併消息。（程炳璋攝）

台南市北區成功國中即將走入歷史？傳聞全校106位學生新學期將裁併入鄰校延平國中，成功國中家長會22日發聲明表示「維持正常招生，廢併校為不實傳言」但教育局晚間隨即打臉回應，聲明與事實不符，正評估廢校中。全校瀰漫不安氛圍，令校長楊敦州夾在中間，感覺裡外不是人。

過去台南市每所高中都提供各所國中一位畢業生保送名額，有家長衝著可以讓孩子保送一中、女中而選擇就讀小校的成功國中，未來若併校極可能落空，併校傳言令家長擔心，20日晚間召開臨時家長會。

家長會22日發出聲明，自稱與台南市教育局達成兩點共識，包括「成功國中維持正常招生，廢併校為不實傳言」、「家長會絕不接受一切『不合法理程序的隨意併校』，孩子享有受教權的保障，有自由選校的權利。」

台南市教育局晚間隨即回應打臉，聲明成功國中已列入轉型為國際學校的評估地點，正評估廢校中，否認承諾學校可繼續招生，近期將再召開專案會議。強調會保障學生受教權、教師工作權，並持續與家長溝通。

教育局的模糊回應，成功國中全校師生壟罩在一股何去何從、不確定感的氛圍中，甚至引發內部對立，10餘位教師跳過校方高層，私下與家長密會。

校長楊敦州一邊是教職身分、一邊是教育局受聘人員，夾在學校與教育局之間，兩面不是人，自稱相當煎熬。希望教育局趕緊出面定案，消除校內人心惶惶的氣氛。

(中時)