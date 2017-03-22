一例一休疑點紛亂 勞動部：4月統一函示

勞動部長林美珠今會六都勞動首長，會議期間謝絕媒體採訪。（方濬哲攝）

勞動部長林美珠今會六都勞動首長，會議期間謝絕媒體採訪。（方濬哲攝）

周休二日新制「一例一休」進入輔導期，但面對外界許多疑點，勞動部仍未有一致解答，連各地方政府也都怨聲不斷，勞動部22日與六都勞工局局長進行聯繫會議後表示，針對外界的疑問，可納入施行細則的部分已經訂入施行細則，尚未能解決的部分也將儘速在4月統一函示各地方政府，以資遵循。

按照勞動部的新法上路推廣時程，在第2季結束輔導期後、第3季將進入檢查期，但包括特休假能否勞資合意遞延，休息日加班請假後的工時、全勤認定等問題都尚未有統一見解。

勞動部綜合規劃司司長王厚誠解釋，即將進入4月輔導期，將分為入場輔導、集體輔導、申請輔導三種機制，近期也將邀集各地方政府研商，取得一致性的作法。進入7月檢查期之後，如果有申訴案件、高風險行業的違法情形，也會依法處理，後續也將持續滾動檢討輔導機制。

(中時)