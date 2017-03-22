高市醫界送愛 捐6所偏鄉國小補助金

高雄市醫界送愛到偏鄉，今天捐款給6所偏鄉國小。（呂素麗攝）

高雄市醫界送愛到偏鄉，由醫師公會理事長王欽程（右3）代表捐款給偏鄉國小，由校長代表接受。（呂素麗攝）

「做善事要持續！」高雄市醫界集合大家的力量捐款，去年幾乎每個月都做公益，包括慰訪育幼院、關懷癌童、捐助大專院校貧困學子助學金等，今天又舉辦「送愛到偏鄉」捐款活動，捐給高市6所偏鄉國小各5萬元補助金，由學校統籌運用。

共同參與送愛到偏鄉有高市醫師公會、中華民國基層醫師公會、高市診所協會、高市健保診所協會、國防醫學院南區校友會、高市中國醫藥大學校友會、高市高醫校友醫師協會、台灣高雄醫學大學學士後醫學系校友會等單位。

獲捐款的學校由校長代表出席受贈，有路竹區三埤國小校長曾建勳、燕巢區深水國小校長何淑貞、燕巢區金山國小校長鍾培音、大樹區小坪國小校長吳秀梅、甲仙區寶隆國小校長梁一成、田寮區崇德國小校長廖居治，另從中牽線的七賢國小校長夏紹彰也與會。

醫師公會理事長王欽程說，捐款做公益多數是會員個人捐出，集大家一起的力量來幫助弱勢，而且能持績。

副理事長賴聰宏細數去年高市醫界公益活動，他說，包括宴請弱勢兒童、關懷癌童、探訪育幼院孤兒、大專院校弱勢學子助學、與勞工局合作到庇護工場訂購秋節禮品等，高市醫界是行善領頭羊。

(中時)