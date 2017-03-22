營造機場捷運地景 復育秀英花四月雪

我要評比

機場捷運跨越新北市境內，三重社區大學復育秀英花，推動在二重疏洪道全面復育，將來搭乘機捷的旅客往下俯瞰，萬頃白色花海，成為最美麗的地景，回復「三重水岸花都」榮景。

「三蘆秀英花文史平台」今天成立，由三重社區大學校長劉世偉等人，連結社大校務委員張明祥、地區小學校長的資源，跨平台推動文史、教育、閱讀，希望讓秀英花重回昔日光彩。

三重社大校務委員張明祥表示，秀英花原名「素馨花」，與茉莉、黃枝、樹蘭、桂花，都屬於製作花茶原料。秀英花在日治時代在三重蘆洲地區大量種植，因為經濟作物散發淡雅香氣，品質優良，是提煉香水，與冬茶、春茶製花茶的原料，外銷全世界。

張明祥說，社大近年推動復育百年歷史的秀英花，獲學校支持，除提供土地復育，甚至融合教學課程，讓學生都可以知道祖父、祖母時代的香花，甚至於知道「秀英花是在西元1887年落腳」。

五華國小校長吳正雄、光榮國小校長林九牧、三光國小校長陳勇達，以及正義國小都很支持，透過鄉土教育、歌謠等，找回遺失的記憶。在平台成立會議中，大家說，「沒有白做事，只有做對的事。」

秀英花是當年三重「水岸花都」的美景代表，但因為城市變遷與農業轉型、重大公共工程建設等因素，秀英花逐漸凋零，僅存蘆洲地區少數植栽由民間種植，並展開復育漫長路。

吳正雄指著校園圍牆邊，開著的秀英花說，五華國小還將規劃空間美學與特色學校，融入社會、生活、自然、步道等課程，理解秀英花的文史與歷史。

秀英花是老一輩無法忘懷的兒時記憶，還曾是「三重市花」，但後來被向日葵取代。劉世偉向經濟部水利署第十河川局爭取，希望大範圍復育，獲得支持，23日下午將踏勘，盼望萬頃花田成為「三重四月雪」。1060322

(中央社)