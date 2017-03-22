人權律師遭虐 11國駐北京使館要求調查
中國大陸大量拘捕人權律師，並屢屢傳出遭到當局酷刑對待的不人道行為，包括加拿大、日本、澳洲等11個國家駐中國大陸使館向北京當局發函表示關切，並要求北京當局徹查。
德國之聲報導，包括加拿大、澳洲、日本、瑞士與比利時、捷克、愛沙尼亞、法國、德國、瑞典及英國共11個國家駐北京使館，日前聯合致函中國大陸公安部部長郭聲琨，要求北京當局調查人權律師在拘禁期間遭到酷刑的報導。
報導指出，這封信並非是公開信，且在簽署前原先希望歐盟28個會員國駐北京大使館能夠聯合簽署，但因為匈牙利反對未能全數署名。
據加拿大環球郵報（The Globe and Mail）取得的文件內容指出，這11國駐北京使節在信中對「最新有關被拘禁的人權律師和人權活動人士遭受酷刑以及其他非人性的、污辱人格的懲罰方式的報導表示嚴重關切」，信函也呼籲大陸官方對人權人士停止「監視居住」的做法。
信函同時要求北京當局立即對律師謝陽、李和平、王全璋、李春富，以及人權運動家吳淦遭受的酷刑指控進行獨立調查。
聯署信中表示，謝陽向律師表示，他遭到審訊人員拳打腳踢，還威脅「會把你折磨到瘋掉」；李和平和王全璋的妻子則被告知，當局使用電棍電擊折磨他們兩人；李春福的家人表示，500天的秘密關押已讓李春福精神崩潰；吳淦則說已經好幾天不准他睡覺。
據人權組織統計，2015年7月到2016年5月間，被刑拘、帶走、失聯、傳喚、約見的中國大陸法律從業人員達300多人，涵蓋中國大陸25個省分。
去年10月，李和平、王全璋、謝燕益、謝陽4人的家屬聯名致函中國大陸國家主席習近平，呼籲習近平糾正案件錯誤，公正對待涉案人員、家屬和辯護律師，釋放所有在押人員，未獲回應。1060322
(中央社)
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