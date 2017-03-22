欣葉日本料理 推出「幸運」櫻花鯛塩釜焼

櫻花鯛塩釜焼。(圖片提供：欣葉)

當櫻花樹開始綻放粉嫩色彩，日本料理餐廳也紛紛推出應景的櫻花料理。欣葉日式料理本次推出的「近畿料理」，有多款豆腐料理、關西箱壽司，以及非常有意思的「櫻花鯛塩釜焼」。

這道「櫻花鯛塩釜焼」特別之處在於充滿吉祥寓意，首先，欣葉選用的鯛魚在日本有吉祥魚之稱，是喜慶日經常會在料理現身的魚，因為發音與恭喜相近，讓人們對鯛魚有多一分的好感。

再者，採用鹽釜燒的方式，讓客人在吃這道料理的時候，用小木槌「叩」的一聲敲破鹽釜，這也與日本帶來好運的儀式「鏡開」有關。所謂的「鏡開」是敲擊酒樽的儀式，用木槌把酒桶蓋敲開，是日本傳統祈福、慶賀的儀式，像結婚、開幕、新品上市、喬遷、慶功…等等，都很常見；過新年時，也有「開鏡餅」的儀式，即用木槌把祭祀的供品(鏡餅)敲開，有在一年之初祈求全家明安幸福的意思。

鯛魚的肉質非常細緻，吃原味最能品嘗到鯛魚的美味，欣葉選用漁港直送的整尾現流魚，先去除內臟，再裹上厚厚的雪花鹽，烤約2個小時，把魚肉的鮮甜肉汁完整密封，當敲開覆蓋的厚鹽，香味瞬間竄入鼻腔，是吃這道菜最迷人的地方。當「櫻花鯛塩釜焼」出爐時，欣葉會詢問現場有沒有當月壽司，邀請對方用小木槌敲開鹽釜燒，帶給壽司好運。

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(中時)