老虎來自台灣 印尼總統故鄉流行這款機車
印尼總統佐科威老家梭羅市，隨處可見民眾騎乘一款三輪電動機車穿梭在大街小巷。這款機車來自台灣，在印尼組裝，在當地有個響亮名稱叫「老虎」。
印尼經貿網站indoGo 引述美國有線電視新聞網（CNN Indonesia）近日報導，梭羅市（Solo）興起一股電動三輪機車旋風，這款產品的名字叫做「Green Car Mini Matic」，從2002年開始在印尼當地生產，它有個很響亮的品牌叫做「老虎」（Tiger）。
報導指出，「Green Car Mini Matic」是採用來自台灣和中國大陸零件和技術，在印尼當地進行組裝。這款三輪電動機車是由印尼當地公司「Kost Putra Cartenz Solo」經銷。
這款三輪電動機車可以承載一名乘客和一名司機，體積不小，可以負載100公斤重。不同一般機車，它有類似汽車車門、車身、車頂和擋風玻璃的車身外殼。「Green Car Mini Matic」有灰、白、紅三種顏色，飽滿、圓嘟嘟的可愛造型，在當地相當受到歡迎。
在動能方面，這款三輪電動機車安裝電池，利用電能行進，時速最快可以達到每小時50公里。充電一次需要5個小時才能充飽。
和一般汽車一樣，這款三輪電動機車也能倒車。它的煞車是用手把控制，此外，這款電動三輪機車，車門也有鑰匙，能夠上鎖。
這樣一台小巧、便利又能擋風遮雨的電動三輪車要價不便宜，售價為3900萬印尼盾，約合新台幣8萬9200元。1060322
(中央社)
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