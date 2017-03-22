布魯塞爾恐攻1週年 持槍軍人成觀光景點
今天是布魯塞爾恐攻事件1週年，雖然歐洲恐攻陰影未消，但布魯塞爾民眾體認到必須與不安共存，持槍軍人已變成觀光景點一部份。
1年前的今天，布魯塞爾札范登（Zaventem）機場及市區地鐵站馬爾比克站（Maalbeek）先後發生爆炸恐攻事件，造成重大傷亡事件，比利時國王菲力普（Philippe）和王后瑪蒂爾德（Mathilde）上午也帶領群眾默哀，哀悼受害者。
恐攻事件帶給布魯塞爾什麼改變？當地民眾的回應多數是「政治上的改變」，歐洲各地的恐攻事件讓政治人物有表現機會，從荷蘭、法國的極右翼政黨勢力崛起，歐洲的保守勢力正在擴散中。
但若再問對個人有什麼影響？布魯塞爾民眾似乎不想表現出來害怕，只說有時才想到要多注意週遭環境，他們逐漸習慣在地鐵站及各大景點見到持槍軍人巡邏，還有人幽默的說，持槍軍人已變成布魯塞爾觀光景點的一部份。
今天在布魯塞爾的追悼儀式喚起了恐攻陰影，但媒體也採訪到一位去年遇上地鐵站恐攻的男性，記者問他事件發生後曾回到馬爾比克站嗎？他說當時的確對回到地鐵站感覺很警戒，一開始坐地鐵只能搭幾站，是逐漸才回復信心，但現在都回到正常了。
這位現場目擊者表示，「很重要的是，別讓生活籠罩在恐懼中。」
恐攻事件發生1年後，布魯塞爾民眾盡力維持過去的「慢活」步調，為了買便宜的蔬果，也還是會到被視為治安不佳區去買菜，他們說這就是生活，你必須在不安的環境中讓自己平靜過活。1060322
(中央社)
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