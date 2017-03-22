搬進廟內辦公 新埔鎮樂齡學習中心喬遷

為了吸引更多人，新埔鎮樂齡學習中心，搬到鎮上中正路的廣和宮內「辦公」。（莊旻靜攝）

為了讓更多樂齡族群同樂，新竹縣新埔鎮的樂齡學習中心，今天舉辦喬遷儀式，將搬入位在鎮上的廣和宮中「辦公」，邀請更多適齡的年長者一同加入，開心學習、快樂生活。

新竹縣教育處指出，新埔鎮樂齡學習中心在2014年成立，前年舉辦149場活動，共有3283人次參與。原址在內立社區活動中心，業務本為新埔鎮社區學習照顧服務協會承辦，如今搬遷後，將改由財團法人新埔潘欽龍教育基金會承辦。

今天舉辦喬遷揭牌典禮，結合潘欽龍教育基金會獎學金頒發典禮暨政治學校怒潮校友會揭牌，新埔鎮目前65歲以上人口約有5960人，佔全鎮人口17％，樂齡中心目前已拓點2里，課程有書法、歌謠等，邀請民眾參與。新竹縣政府積極推動樂齡教育，今年度爭取教育部樂齡優先區經費，5月計畫在橫山鄉成立第14所樂齡學習中心。

(中時)