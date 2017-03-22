長安西路都更案傳拆屋 林洲民：隨時可能崩塌
台北市長安西路177巷14號都更案遭建商欣偉傑建設無預警拆屋，如今建物必須輔以支撐，才免於倒塌。台北市都市更新及爭議處理審議會20日二度審議此案，最後決議，基於公安考量應儘速拆除建物。台北市都發局長林洲民今晚表示，今天下午檢察官跟張姓不同意戶已到現場清點財產，也收到結構技師公會鑑定報告，指這是危害公安的建築物，任何時間都可能崩塌，因此已在現場公告即刻拆除，這是都發局要做的事情。
張男表示，都更處不顧法院程序，要拆他全部的房子，「不能接受！」預計稍晚召開記者會說明。
(中時)
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