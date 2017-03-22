物流業擬納入8周彈性工時 勞團撒紙錢抗議
勞動部擬針對汽車貨運業者列入8周彈性工時，納入後，業者單周最長正常工時可達到48小時，引發相關業者不滿，今（22）日物流業勞動權益自救會和工鬥團體至勞動部大門撒紙錢抗議，痛批勞動部幫雇主開後門，恐讓駕駛陷入更血汗過勞的處境。
「8周變形開後門，物流駕駛更血汗！」物流業勞動權益自救會和工鬥團體，今日下午至勞動部大門大喊口號舉行陳情抗議，勞團抬出整籃雞蛋，原本預計蛋洗勞動部，整籃雞蛋卻遭警察抬走，隨後勞團又拿出黃色的紙錢灑向勞動部大門廣場，表達強烈不滿。
勞團指出，依據主計總處薪資及生產力統計，汽車貨運業勞工的工時近5年平均每月187小時，是整體運輸及倉儲業勞工平均每月工時178小時的105％，汽車貨運業每日理想工時為8小時，但現實上，汽車貨運業駕駛工時往往達到12小時以上，但往往無法依法領到加班費。
而更嚴重的問題，恐怕是駕駛高工時導致過勞，衍生出的社會安全問題，勞團表示，近5年來，至少有32位以上的運輸及倉儲業勞工，因過勞而去世或失能，等於平均每2個月就有1位，適用8周彈性工時的遊覽車客運業，近日才發生蝶戀花旅行社遊覽車翻車意外，勞動部竟然無視汽車運輸業勞工的低薪血汗，還打算開放汽車運輸業納入8周彈性工時，令勞工感到憤怒。
物流業勞動權益自救會長曾堉誠批評，資方完全沒有問過勞工意見，片面決定要納入8周彈性工時，勞動部也漠視勞工權益，幫這些不想增聘人力、不願多付人事成本的雇主解套，不只本末倒置，還增加勞工過勞風險，如果在31日之前沒有機會坐下來溝通，未來不排除進行更激烈的抗爭。
(中時)
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