牛津皇后合唱團 首度登台演唱鄧麗君代表作
銘傳大學今年為慶祝建校60週年，特地邀請英國牛津大學皇后學院合唱團首度來台，為銘傳大學校慶祝唱，並於圓山大飯店演唱鄧麗君代表作《月亮代表我的心》中文歌曲。該團也在華納兄弟電影公司發行的《哈利波特—混血王子的背叛》電影原聲帶中擔任重要角色，原聲帶也入圍葛萊美獎，之後也會在台作巡迴公演，讓更多人享受天籟之音。
英國牛津大學創校長達七世紀，同時也是世上現存第二古老且持續辦學的高等教育機構，久負盛名的皇后合唱團，為當今世界首屈一指的合唱團體。合唱團在世界各地的演出曲目範圍廣泛，包含文藝復興時期音樂至巴洛克時期音樂，還有豐富多彩的現代流行音樂。皇后合唱團受到英國皇家政府全力支持，英國廣播電視臺(BBC)定期播放該團的演出，合唱團現今已發行了多張CD作品。
本次台灣之行巡迴將由首席指揮Owen Rees領導25位合唱團員，Owen Rees教授為合唱團的靈魂人物，指揮生涯始於劍橋大學，於1997年至牛津大學擔任音樂系教授，並在牛津大學皇后學院擔任資深學術研究員、音樂總監及指揮的重要角色，其作品在學術界與音樂界占有一席之地，同時也被稱為「最有活力與說服力的聲音」。皇后學院合唱團除了在英國定期演出，同時經常受邀至美國、斯里蘭卡、義大利、葡萄牙、西班牙、法國及德國等世界各地巡演。
英國牛津大學皇后學院合唱團將於3月23日在新莊藝文中心、3月25日在銘傳大學桃園校區校慶會場、3月29日在中壢演藝廳等地演唱。此次來台演唱曲目中，最特別的有哈利波特 The Half Blood Prince 中的主題曲，還有英國皇室傳統婚禮歌曲The Priest等。
(旺報)
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