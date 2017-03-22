亂接電線害房客燒死 房東判刑9月定讞

3年前讓台北市長柯文哲震怒下令撤查頂樓違建的火警意外，70歲房東華誠涵因亂接電線引發火警，致蔡姓房客酒醉逃生不及被燒死；高院今維持一審判決，認定華男須負過失責任，依過失致死罪將他判刑9月確定，他須入獄服刑。

判決指出，華男與妻子在1980年買下該棟建物的3、4樓，他再將頂樓加蓋隔間成11間雅房出租，電源則由4樓分接出去供房客使用；2014年12月28日凌晨，電源延長線發生短路起火，大火往屋頂延燒，華男發現後雖立即持滅火器救火，但仍無法控制火勢。

當時5樓的房客經華男呼叫後，立即逃離現場，但蔡姓男子因酒後宿醉未完全清醒，無法自行及時逃出火場，吸入過量一氧化碳、全身大面積灼傷，致中毒窒息、燒約休克死亡，事後，華男遭檢方起訴究責。

士林地院審理認為，華男未能謹慎定期檢查家中外接電源延長線使用狀態，致其短路起火，造成蔡男死亡，雖然蔡是因喝醉而未及時逃生，不代表就可抵銷華男的過失責任將華男判刑9月，案經上訴，高院駁回定讞。

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(中時)