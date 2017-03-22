內診好尷尬！李李仁陪內診氣醫師把陶子看光光

于美人今上陶晶瑩的《女人234》。（衛視中文台提供）

四葉草調經吞藥差點因此喪命。（衛視中文台提供）

衛視中文台《女人234》22日錄影，主題聊到女人們最在意的婦科疾病。主持人陶晶瑩過去懷孕時，李李仁總會跟她去醫院產檢內診，後來李坦言：「其實很生氣醫生一直看妳那裡！」陶子笑說老公真的很幼稚。馬來西亞國民女歌手四葉草分享自己差點喪命的案例。

四葉草提到自己月事期間經血量多，一天至少可以用掉6片42公分尺寸的貼身用品，她說在16歲時去馬來西亞的婦科診所要調月事，醫生看她又缺鐵缺鈣，因此開了很多藥給她，未料劑量過重她的肝無法負荷，讓她發燒四十幾度住院一個禮拜，全身不能動彈，差點送上小命。

于美人成名後曾上婦產科做內診，當她兩腿開開時，醫生突然忍不住誇讚她前晚的節目很好看，讓她相當尷尬。

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(中時)