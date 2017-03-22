因應高齡化社會 元智研發行動肢體復健系統

時下民眾有運動傷害或是打電腦、久坐辦公室以致全身痠痛，需要復健治療，但又苦於復健曠廢耗時，且須舟車勞頓。元智大學通訊系助理教授李建誠，指導通訊系學生張家豪、郭鎰華、葉又瑋等人，研發行動肢體復健系統，可以讓復健患者，透過智慧型手機與動作感測器，隨時隨處進行復健，免除舟車不便以及節省許多時間。

元智大學通訊系助理教授李建誠表示，復健患者可透過智慧型手機與動作感測器，隨時隨處做復健，再透過雲端資料庫的管理，能讓醫護人員了解患者的復健歷程，監督鼓勵患者定期復健，節省醫療人力及時間成本，並且提高醫療效率。尤其長照政策上路，此科技系統正可結合資通訊技術，協助長照病患之復建照護。

李建誠表示，此系統利用智慧型手機App結合三軸加速度感測器及無線網路通訊技術，將病患的復健動作軌跡資訊，透過網路傳輸到雲端伺服器，再由雲端與醫護人員事前提供的標準動作進行比對，計算相似度，判斷是否達到動作要求，並將結果記錄在雲端資料庫中，可提供醫護人員更有系統與準確的動作分析與紀錄。

李建誠說，台灣已是高齡化社會，國內長照人口眾多，但社工人員短缺，因此可以透過資通訊科技的輔助，以減輕醫療人力的浪費，運用此系統，醫護人員可以預錄照護對象需要進行的動作，病患所做的動作會上傳雲端，由雲端進行辨識比對，如此便可監督追蹤照護對象的復建情形，可大幅減少社工居家到訪的時間及成本。該系統不僅可以應用在居家復健上，也可進一步應用在日常生活的行為分析上，降低獨居老人的健康風險。

(旺報)