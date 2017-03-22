擁有118年歷史 新竹關西國小新建校舍

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具有118年歷史的關西國小，將有新建校舍。（莊旻靜攝）

新竹縣關西國小具有118年歷史，校內2棟教學大樓耐震係數不足，由教育部核定8548萬元拆除重建，今天舉辦動土儀式，未來空間將更開闊、光明，營造適合學童成長、學習的環境。

縣長邱鏡淳、關西鎮公所主秘吳祥光、關西鎮民代表會主席劉德樑、縣議員劉良彬、陳見賢副議長助理徐瑜新、家長會長黃源慶等人，今天上午執鏟動土，未來新校舍將有普通教室14間、廁所5間、地下室停車場8間，更善用空間。

關西國小校友、台灣海峽兩岸朱子文化交流促進會理事長朱茂男今天回母校，他今年將與當年同窗一同回校，參加6月畢業典禮，和學弟妹一同緬懷校園點滴，也有意願募資補強校舍重建後的設備。

拆除2棟大樓分別有43年、30年歷史，因耐震係數不足，縣府與校方在4年前提出老舊校舍拆除整建需求計畫，爭取教育部經費，邱鏡淳表示，現今家長重視孩童學習環境，期盼重建後的校舍，與第二期幼兒園校舍，能吸引家長、學生一同就讀。

關西國小校長田世崇指出，重新打造入口景觀意象，將可看見關西鎮上南片田園美景，穿堂將中庭與老樹空間打開，未來不只教室，師生的活動空間與視野，也將更為開放、安全，且未來老樹空間也可提供居民良好的鄰里休閒場所。

今天動土典禮中，關西國小弦樂團、直笛團樂音演出，棒球隊成員也跳舞活絡，學生代表以客語表達校舍重建的感謝。

(中時)