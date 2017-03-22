陽岱鋼愛妻遭扯整形 12年前出道長這樣
旅日球星陽岱鋼今(22日)被週刊報導家族失和，與妻子爽住豪宅，卻讓老父住舊屋、開聯結車賺家用，讓親友看不下去，漸行漸遠。妻子謝宛容更被親友形容如同惡媳婦，把陽岱鋼錢管死死，還拿去買名牌包、整形，讓謝宛容12年前闖蕩星河往事一併被起底。
陽岱鋼妻子謝宛容捲家醜風波又被男方親友稱整形，據《鏡週刊》報導，謝宛容事後還被爆料陽岱鋼2005年參加日職高中生選秀，與日本火腿隊簽約時，曾以藝名「謝齊家」闖蕩演藝圈。
謝宛容對演藝圈工作態度積極，不僅曾是胡瓜節目《歡樂幸運星》助理主持，還參加吳宗憲《我猜我猜我猜猜猜》吃不胖大胃王美女單元，自爆曾一次吃掉20幾樣早餐。
不過2006年謝宛容突然帶著媽媽要求與當時經紀人李克昂解約，由於經紀公司也認為她發展性不大，爽快答應，謝宛容就此離開演藝圈。
(中時電子報)
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