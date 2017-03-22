紅車國道違規竟是白車受罰？車主怒譙「青瞑」
紅色自小客在國道違規遭人拍攝檢舉，結果收到罰單的是白色自小客車主！2車不但顏色不同，車牌僅頭兩碼「AM」一樣，謝姓車主向國道警察反映，卻被告知自行向監理處申訴更正罰單。謝某氣得說，這已經不是眼睛業障重，是「青瞑」了。
第五公路警察大隊竹田分隊根據民眾的檢舉光碟舉發，指今年2月9日10:31，在國道10號5公里西向，依道路交通管理處罰條例第3條1項4款「變換車道未依規定使用方向燈」告發，並附上檢舉照片。罰款3千元。
謝某收到罰單時傻眼，紅色馬自達汽車違規，而謝的汽車是白色凌志，他難以置信，怒譙「色盲嗎？紅色白色，傻傻分不清」、「眼睛業障重？」、「黑狗偷吃，白狗擔屎？」
警方則解釋，每天收到數百封檢舉信，將會再清查檢舉檔案，如果錯在警方就會撤銷更正，若是警員把照片與罰單錯置，將再補寄謝姓車主的違規照片。
警方也致電謝姓車主說明，但謝某認為「這張罰單錯就是錯，就應該撤銷」，並強調「如果有違規事實，就依法重新寄張罰單來，一定守法繳罰款」。
真相如何？恐怕還需警方重新檢視檢舉檔案，才能釐清真相。
(中時)
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