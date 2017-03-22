頂新認養彰化9支少棒隊 3年660萬
頂新和德文教基金會今天宣布，以3年新台幣660萬元捐贈彰化縣9所國小的少棒隊，董事長魏應充表示，希望帶動民間參與，推動台灣棒運永續發展。
捐贈對象包括，東山國小、永興國小、忠孝國小、南郭國小、培英國小、和東國小、萬興國小、育民國小、線西國小等近300名小朋友受惠。
捐贈內容包括少棒隊及球員個人裝備，每個球員的球帽、球衣、球褲、訓練衣、皮帶、球襪；球隊設備則有捕手護具、頭盔、球棒、棒球等。
在彰化縣政府指導下，頂新和德文教基金會協同彰化縣工商策進會、台灣體育技術發展協會、彰化縣運動休閒協會，共同推動彰化縣全縣基層少棒隊認養工程。
東山少棒隊校友張煒謙目前效力Lamigo桃猿隊，在今天的記者會以學長身分登台。
東山國小校長李世勳說，校內沒有專屬球場，球員都是在校園PU跑道上練球，球員有部分來自弱勢家庭，但球隊在家長與地方人士支持下長期默默耕耘下才有一點成績。
東山國小少棒隊成軍近16年，除了是縣內唯一硬式少棒隊，近年囊括多項冠軍，去年在威廉波特資格賽謝國城盃一路挺進到冠軍決賽，創下彰化縣有史以來最好成績。1060322
(中央社)
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