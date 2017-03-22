世界水資源日 文資局秀4年計畫1期成果
今天是世界水資源日，文資局提出以4年推動的「台灣水文化資產體系調查與價值評估計畫」第1期計畫階段性成果，希望喚起各界重視守護水文化資產。
文化部文化資產局公布「台灣水文化資產體系調查與價值評估計畫」第1期計畫階段性成果，文資局長施國隆表示，近年來氣候變遷因素，導致全國文化資產災損頻傳，水資源是民生及文化延續重要因素，公布階段性成果，期許水文化資產保護工作能獲更多單位協力和支持。
他說，105年度挑選長期以來深度結合地區民生、農業、工業、防洪等多項功能的「桃園台地埤圳生活系統文化」及「台中盆地水利聯合系統文化」等2處，現場勘查、文獻盤點、耆老訪談等建立基礎資料，透過組織策略聯盟，聯合水利、文化等相關公、私部門形成共識網絡，建構推動台灣水文化資產守護體系。
桃園台地上歷經約300年陂塘結合百年圳路系統提供農業用水、加上超過半世紀的石門水庫提供民生及工業用水系統，充分展現其整體系統在取水、用水的經驗智慧，並經許多時代變遷及氣候因素嚴厲考驗，獲國際文化紀念物與歷史場所委員會（ICOMOS）頒贈亞洲首面水文化資產守護盾，並懸掛於石門水庫。
施國隆表示，水文化資產守護需跨部門整合推動，未來文資局將朝水文化資產溯源調查、促進中央政府跨部門合作、鼓勵地方政府參與水文化資產保護與再生利用、結合民間與學術研部門深化價值論述、建立國際夥伴交流網絡及培育新世代人才等方向接續進行。1060322
(中央社)
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