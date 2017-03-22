陸海平面創36年新高 年增38公分

我要評比

中國大陸官方調查，2016年大陸沿海海平面較平均值高82公分，與2015年相較高38公分，2016年的海平面高度是1980年代以來最高。

中新社報導，中國大陸國家海洋局22日發布「2016年中國海平面公報」，2016年中國大陸沿海海平面較平均值高82公分，較2015年高38公分。

大陸國家海洋局新聞發言人高忠文說，沿海近5年的海平面均處於30多年來的高點。

大陸沿海海平面變化總體呈波動上升趨勢。1980年至2016年，中國大陸沿海海平面上升速度為每年3.2公分，高於全球同期平均水準。

大陸國家海洋局預報減災司司長王華分析，全球海平面上升是由氣候變暖導致的海水增溫膨脹、陸源冰川和極地冰蓋融化等因素造成的。在全球氣候變化背景下，大陸沿海氣溫與海溫升高，氣壓降低，海平面升高。

2016年，中國沿海各海區海平面變化明顯。與平均值相比，渤海、黃海、東海和南海沿海海平面分別高74公分、66公分、155公分和72公分。與2015年相比，渤海、黃海、東海和南海沿海海平面分別高24公分、28公分、52公分和48公分。

統計分析，大陸沿海海平面變化受聖嬰現象、反聖嬰現象影響明顯。2015年處於聖嬰現象極盛期，沿海海平面整體低於相鄰年份；2016年4月聖嬰現象結束，夏季熱帶太平洋轉為反聖嬰現象，沿海海平面達歷史新高，較2015年高38公分。1060322

(中央社)