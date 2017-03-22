女性粉紅計程車 明起巴基斯坦街頭亮相
巴基斯坦商業中心喀拉蚩（Karachi）街頭明天起將出現由女性駕駛的粉紅計程車，以保護女性消費者。在這個擁擠的城市，婦女外出時經常面臨性?擾問題。
路透社和「 印度快報」（The Indian Express）報導，安蘋謝赫（Ambreen Sheikh）和她的另一半扎希謝赫（Zahid Sheikh）聯手推動這項服務。明天開始，婦女可透過手機、行動裝置app、手機簡訊或在路邊攔車等方式搭乘這種粉紅計程車（Pink Taxi）。
在非正式發布這項服務的消息後，安蘋謝赫在電話中告訴路透社，「我們的駕駛將圍著粉紅領巾並穿著黑外套，這是他們的制服。他們包括家庭主婦、年輕女性和學生。」
女性在這個人口2000萬的悶熱城市通勤，經常會受罪。喀拉蚩城市研究中心（Karachi's Urban ResourceCenter）發現，大部分女性通勤者搭乘大眾運輸工具時，都遭受過某種性騷擾。
娜兒（Noor Jehan）是一名新招聘的粉紅計程駕駛。她第一份工作是女佣，後來成為她女性雇主的司機。她說，這樣的服務確有需要，因為大部分女性在踏上由男性駕駛的車輛時，都會「考慮再三」。
據聯合國國際勞工組織（International Labour Organization）的研究，在民風保守的巴基斯坦，多數女性並未外出工作，缺乏安全的交通工具是主要障礙之一。（譯者：中央社周慧盈）1060322
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。