女性粉紅計程車 明起巴基斯坦街頭亮相

巴基斯坦商業中心喀拉蚩（Karachi）街頭明天起將出現由女性駕駛的粉紅計程車，以保護女性消費者。在這個擁擠的城市，婦女外出時經常面臨性?擾問題。

路透社和「 印度快報」（The Indian Express）報導，安蘋謝赫（Ambreen Sheikh）和她的另一半扎希謝赫（Zahid Sheikh）聯手推動這項服務。明天開始，婦女可透過手機、行動裝置app、手機簡訊或在路邊攔車等方式搭乘這種粉紅計程車（Pink Taxi）。

在非正式發布這項服務的消息後，安蘋謝赫在電話中告訴路透社，「我們的駕駛將圍著粉紅領巾並穿著黑外套，這是他們的制服。他們包括家庭主婦、年輕女性和學生。」

女性在這個人口2000萬的悶熱城市通勤，經常會受罪。喀拉蚩城市研究中心（Karachi's Urban ResourceCenter）發現，大部分女性通勤者搭乘大眾運輸工具時，都遭受過某種性騷擾。

娜兒（Noor Jehan）是一名新招聘的粉紅計程駕駛。她第一份工作是女佣，後來成為她女性雇主的司機。她說，這樣的服務確有需要，因為大部分女性在踏上由男性駕駛的車輛時，都會「考慮再三」。

據聯合國國際勞工組織（International Labour Organization）的研究，在民風保守的巴基斯坦，多數女性並未外出工作，缺乏安全的交通工具是主要障礙之一。（譯者：中央社周慧盈）1060322

(中央社)