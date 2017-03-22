印度班加羅爾 全球第3生活便宜城市
經濟學人資訊社」（Economist Intelligence Unit, EIU）最新調查報告顯示，班加羅爾、清奈、孟買、新德里擠入世界生活成本最便宜的城市前10名。
EIU這份報告中，新加坡連續第4年蟬聯全球生活開銷最貴的城市，香港位居第2，僅追在後的是瑞士蘇黎世。
報告指出，印度擠入全球前10大生活成本最便宜的城市依序是班加羅爾排名第3、清奈第6、孟買第7，新德里則居第10位。
不過，EIU的報告也說，即使生活開銷比較便宜，但仍需要考量這些開銷最便宜城市的風險因素。
這些風險包括非常可怕的空氣汙染、糟糕的環境衛生和水質，還有電力等基礎設施不佳與不穩定等。
根據這份報告，全球生活開銷最便宜的城市是哈薩克的阿拉木圖市（Almaty），其次是奈及利亞商業首都拉哥斯（Lagos）。巴基斯坦港口城市喀拉蚩（Karachi）在全球生活開銷最便宜城市榜單中排名第4；阿爾及利亞首都阿爾及爾（Algiers）排第5；烏克蘭首都基輔（Kiev）排第8；羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）排名第9。1060322
(中央社)
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