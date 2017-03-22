陳喬恩被抓包偷拿糖果好萌 「深V」才是亮點

陳喬恩是吃貨，常分享自己愛吃美食。（圖／中時資料照）

陳喬恩被抓包想拿糖果，胸前深V意外成亮點。（圖／取材自陳喬恩工作室微博）

藝人陳喬恩是出了名的吃貨女星，日前被拍到腫照大方坦言是「貪吃胖了」，還曾被工作人員爆料每次開口問的就是「有沒有吃的」，讓她被虧別再吃了。而近日她被曝想拿糖果卻被抓包的瞬間，不但可愛表情掀熱議，她胸前的深V更是成為討論亮點。

陳喬恩21日被工作室曬出她想伸手拿糖果的照片，還搞笑配文「陳老闆！NoNoNoNo，放下手上的糖→＿→」，而陳喬恩當下發現被抓包，則是眼睛、嘴巴同時睜大，模樣相當可愛，讓粉絲直呼超萌。

而陳喬恩身穿深V花洋裝，伸出拿糖果的手剛好擋到胸部位置，讓不少網友扼腕喊「把手放開吧，你擋到我了」、「陳老闆手臂擋住了」，相當逗趣。

(中時電子報)