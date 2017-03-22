防範詐欺 林全：透過大數據達一定查緝成效

國人在海外從事電信詐騙被逮，近來多半被遣送大陸。行政院長林全今主持治安會報時表示，在防範詐欺方面，透過大數據等方法，已達一定的查緝成效，但有關詐欺集團成員涉及海外犯罪，遭遣送至中國大陸，請陸委會和內政部共商更好的處理方式。

有關計程車司機涉嫌性侵外籍旅客事件，林全說，此事對我國形象造成很大傷害，請內政部充分掌握法院判決情況，根據判決結果，廢止嫌犯執業登記，並吊銷其駕駛執照。另為維護來台旅客搭乘計程車的安全，請交通部盤整並檢討目前制度及管理措施，與相關部會共同完善外籍旅客來台使用計程車的資訊服務。

此外，近期發生飯店毒品命案及清泉崗基地出現毒品等案件，林全指出，這代表政府對毒品的危害，仍有許多工作要做。請法務部儘速整合各機關資源，以全新思維提出具體可行的「反毒行動綱領」，並於下次「毒品防制會報」中提報。

內政部長葉俊榮指出，對於重要治安業務，尤其是詐欺和毒品，政府更是謹慎看待。在詐欺方面，以本期數據來看，網路電信詐欺犯罪受理數下降，顯示對詐欺案件處理展現成效。在毒品查緝方面，本期查獲製造、運輸、販賣及意圖販賣而持有毒品犯罪，較去年同期大幅增加46.29%，顯見溯源政策展現效果。另在第三、四級毒品吸食者，即較可能為「被害者」的部分，本期行政裁罰案件減少36.11%，未來將持續控制三、四級毒品與青少年吸毒情況。

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(中時)