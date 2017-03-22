防範詐欺 林全：透過大數據達一定查緝成效
國人在海外從事電信詐騙被逮，近來多半被遣送大陸。行政院長林全今主持治安會報時表示，在防範詐欺方面，透過大數據等方法，已達一定的查緝成效，但有關詐欺集團成員涉及海外犯罪，遭遣送至中國大陸，請陸委會和內政部共商更好的處理方式。
有關計程車司機涉嫌性侵外籍旅客事件，林全說，此事對我國形象造成很大傷害，請內政部充分掌握法院判決情況，根據判決結果，廢止嫌犯執業登記，並吊銷其駕駛執照。另為維護來台旅客搭乘計程車的安全，請交通部盤整並檢討目前制度及管理措施，與相關部會共同完善外籍旅客來台使用計程車的資訊服務。
此外，近期發生飯店毒品命案及清泉崗基地出現毒品等案件，林全指出，這代表政府對毒品的危害，仍有許多工作要做。請法務部儘速整合各機關資源，以全新思維提出具體可行的「反毒行動綱領」，並於下次「毒品防制會報」中提報。
內政部長葉俊榮指出，對於重要治安業務，尤其是詐欺和毒品，政府更是謹慎看待。在詐欺方面，以本期數據來看，網路電信詐欺犯罪受理數下降，顯示對詐欺案件處理展現成效。在毒品查緝方面，本期查獲製造、運輸、販賣及意圖販賣而持有毒品犯罪，較去年同期大幅增加46.29%，顯見溯源政策展現效果。另在第三、四級毒品吸食者，即較可能為「被害者」的部分，本期行政裁罰案件減少36.11%，未來將持續控制三、四級毒品與青少年吸毒情況。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。