負債遠高於台中？ 高雄市：逐年減少舉借 債務管控奏效

針對報載台中市政府3月22日發言，指出該市平均每人負擔債務為3.4萬元，遠低於高雄市的9.54萬元。高雄市財政局表示，高雄市負債高是結構性因素造成，因公共債務法在原制度設計上，考量直轄市須承受較重建設負擔，容許北、高二市有較高之舉債額度，加上南北資源差異懸殊，高雄市僅能以舉債支應各項建設。縣市合併後，為達「高高平」各項建設殷切，亦須籌措更多財源支應建設。

財政局指出，為秉持財政紀律，達到財政永續，高雄市已於101年成立推動開源節流措施專案小組，積極推動各項開源節流措施，強化各機關成本效益觀念，以有效降低債務、改善財政狀況。

節流方面，高雄市進行組織整併及精簡人力措施，控管人事費用成長、秉零基精神覈實編列預算、檢討非法定社福進行排富措施，以落實照顧弱勢者。

開源方面，採取合理調整公告地價、實施單一累進起點地價、重行評定房屋標準價格、地段率、開徵土石採取景觀維護特別稅、積極推動以促參、設定地上權及標租、土地公辦重劃創造收益造福市民等方式，並強化市有財產管理及開發，增加市府各項收入。

財政局強調，目前高雄市債務控管已有顯著成效。淨舉借預算編列數由100年的166億元逐年減少，至106年為73億元。以105至106年為例，在六都中僅略高於台南外，遠低於台中市及新北市；實際舉借數，也由100年的142億元降至105年的20億元。除此之外，亦償還400多億元積欠之勞健保費，更顯示高雄市政府對於債務管控之努力。

財政局說，目前地方政府普遍財政困窘，秉持穩健原則致力改善財政。未來除將持續爭取中央支持，改善南北長期失衡之現況外，市府仍將持續落實開源節流，恪遵財政紀律，控管債務成長，並以資本支出加強公共建設，帶動城市繁榮振興經濟，進而培養稅源增加稅收，朝永續財政目標邁進。

(中時)