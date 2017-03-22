莊凱勛願和吳慷仁擠一間房　卻被打槍

吳慷仁、莊凱勛赴日本拍微電影、一起滑雪。（溝通之間）

吳慷仁、莊凱勛赴日本拍微電影、一起滑雪。（溝通之間）

吳慷仁、莊凱勛赴日本拍微電影、一起滑雪。（溝通之間）

莊凱勛出席首映順便慶生。（盧禕祺攝）

莊凱勛出席首映。（盧禕祺攝）

莊凱勛出席首映。（盧禕祺攝）

吳慷仁、莊凱勛兩位金鐘視帝合作微電影《寫真咖啡館》，還一起飛到日本長野的野澤滑雪場進行五天四夜拍攝，扮演40歲大叔的他們戲裡戲外都是好朋友，被虧同框飄「基情」。莊凱勛22日出席首映會時表示，他和吳慷仁什麼都能聊，感情好到可以只穿內褲在同一間房裡聊天也沒問題，不過這次日本行，因正逢旅遊旺季，劇組詢問「可睡同一間嗎」，他表示不介意，卻被對方「打槍」了。

22日首映剛好也是莊凱勛生日，吳慷仁特別錄製驚喜影片，高唱生日快樂歌，更裝可愛「啾咪」祝他生日快樂。莊凱勛說，這次兩人同台飆戲不夠過癮，因為時間和影片太短了，希望還有機會再合作飆戲。

莊凱勛去年8月登記結婚，成家讓他從小細節開始改變，「之前專注力放在重機，一聽到引擎聲眼睛都亮了，結婚之後看到大賣場的折價券、電鍋等眼神，如看到重機一樣發亮，這也是一種幸福。」他計劃下半年跟公司請一個月長假，要帶老婆去旅行補度蜜月，目前鎖定歐洲或海島國家。

微電影中提及信用與貸款，莊凱勛說，此生第一次貸款是發生在大學，當時因喜歡吹薩克斯風，看上了4、5萬元的樂器，對窮學生來說是一筆天文數字，還了兩年才還清。他甚至一直到兩年前都是沒有信用卡的人，後因成家加上海外工作需求才申辦。

莊凱勛飾演滑雪教練，在片中隱瞞著癌症復發，邀請自大學起結識的好友吳慷仁一起踏上日本的滑雪場，完成好友人生中第一次滑雪夢，短短12分鐘的影片賺人熱淚。其實他們倆都是第一次滑雪，練習時就常摔個四腳朝天；莊凱勛更是在連續的S彎道中，每一個彎道都跌倒，跌到差點沒命，甚至有次摔倒回過神時，踩在腳上的滑雪板居然就這樣飛過了自己的頭，當場嚇呆，一直看到滑雪板插在雪地裡時，才感到害怕。

(中時)