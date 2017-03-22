研究：H7N9流感傳人 源於基因突變

香港大學的一個研究團隊日前發表研究報告，發現H7N9病毒的一個基因突變使病毒既能感染禽類，也能感染包括人類在內的哺乳動物。

新華社發自倫敦的報導，港大的這項新發現刊載於21日的英國「自然通訊」（Nature Communications）雜誌，有助於深入了解禽流感病毒的致病機制。

報導稱，大多數禽流感病毒對人類感染能力不強，但H7N9是個例外。H7N9禽流感病毒是A型流感病毒的一個亞型，通常只在禽類中傳播，但近期人類感染病例有所上升。

H7N9目前傳播途徑主要為呼吸道傳播或密切接觸感染禽類的分泌物、排泄物，或透過接觸病毒污染的環境感染。

香港大學教授陳鴻霖、袁國勇等人深入分析傳播中的H7N9病毒，並在其非結構蛋白（NS）基因組發現了一個名為G540A的單核酸突變。

一般能有效感染人類的病毒在禽類中傳播會受到限制，但G540A突變增強H7N9病毒在哺乳動物（包括人類）細胞中的繁殖能力，同時還讓病毒能在禽類中有效傳播。

研究人員表示，這種「適應性繁殖預置突變」使H7N9病毒獲得其他禽流感病毒所沒有的跨物種感染人類的關鍵能力。

報導指出，新發現為監測禽流感病毒跨物種感染人類提供一個分子標記，也有助於研發新型抗流感藥物。1060322

(中央社)