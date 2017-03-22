BY2秀素顏駁整形 網怒：化妝師可開除了

BY2秀出素顏照。（圖／取自BY2臉書）

BY2曬素顏照，宣布即將染髮。（圖／取自BY2臉書）

網友喊可開除化妝師了。（圖／取自BY2臉書）

BY2出道9年常陷整形爭議。（圖／中時資料照片）

雙胞胎女團BY2出道9年來整形傳聞不斷，但她們從未承認，僅表示是化妝、P圖效果，今(22日)她們難得PO出久違的素顏照，大方秀出黑眼圈，雖看來有些疲累，卻比化妝後看來自然、俏麗不少，網友也讚：「素顏美多了」，或怒：「化妝師可開除了。」

近年來BY2頻陷整形爭議，有網友拿出她們第一張專輯至今的照片比對，可發現她們從昔日的圓鼻、小眼，一路「進化」至今成為厚雙眼皮、挺鼻、錐子臉，甚至還有毒舌網友認為她們撞臉蛇精男，粉絲也大嘆可惜。

然而對於被批整形，BY2僅表示是化妝技術加上手機軟體P圖效果，還大方推豬鼻子以自清，但仍擋不了網友攻擊外型。今稍早，BY2罕見秀出大素顏，透露即將為重要日子染髮，粉絲也驚回：「這證明了真的是化妝技術，素顏就真的沒變了」、「素顏跟淡妝的樣子都好美」，但也有人說：「素顏還是長的不一樣」、「真的沒化妝？」

(中時電子報)