處理一例一休爭議 中市府優先處理高風險行業

台中市政府勞工局長黃荷婷強調，地方與中央合作建立輔導平台，並優先處理高風險行業所面臨的問題。（陳世宗攝）

一例一休造成爭議不斷！新任勞動部長林美珠22日晚上召集六都勞工局長開會研商！台中市政府勞工局黃荷婷說，部長先邀請六都勞政首長溝通意見，包括勞政問題及過去幾個月來，地方跟事業單位輔導的相關意見提供給勞動部；勞動部四月份就會有明確函示，全部都在處理中。

勞工局長黃荷婷說，勞動部訂的期限包括宣導、輔導、檢查三個階段；三個月宣導期已過，目前進入輔導期，針對執行面所面臨到的問題應該要更確定；包括台中市之前給勞動部很多函示，至今仍未明確答覆造成市府認定上的問題，是否會有違反法條規定等，一併向上反應。

黃荷婷指出，六都都針對《勞基法》一例一休上路後的問題，共識是在施行細則無法解決的問題，就過去幾個月跟事業單位輔導的意見提供給勞動部；包括休息日請假問題、特休是否可遞延到下年度。勞動部說四月份會有統一對外的解釋令、解釋函出來，執行輔導宣導上會更明確。

黃荷婷表示，勞動部積極結合中央各部會力量，各行業的中央目的事業主管機關召開座談會，將各界意見問題反映出來。勞動部與各地方政府勞政機關處於夥伴關係大家一起合作，將各地的意見整合反應給中央，並協助勞動部來輔導，盡力輔導各行業來落實新法的規定，如果真的有困難再透過解釋令來處理。

黃荷婷說，部長都有掌握各都反映的問題，只是如何在步驟上來解決問題，目前以中小企業為主，讓他們了解法令、幫助他們解決困難，進而取得一致共識；輔導期間大家建立窗口輔導需要輔導的單位，依原公布的期程來執行，輔導中小企業符合法令的規定，有困難就協助解決。

黃荷婷強調，當務之急是分階段有步驟性來協助中小企業解決問題，報上去的疑問地方四月分就會有明確的遵循依據，中央跟地方一起來合作分工解決問題，盡可能讓大家了解法令規範；勞工局與勞動部合作建立輔導平台，事業單位主動來申請，勞工局並盡力邀請針對高風險行業來優先處理問題。

(中時)