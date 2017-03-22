1年半沒休假卻不累 張鈞甯自嘲：我是神經病嗎？

張鈞甯出席眼鏡代言活動。（張祐銘攝）

張鈞甯出席眼鏡代言活動。（張祐銘攝）

張鈞甯出席眼鏡代言活動。（張祐銘攝）

正在大陸拍電視劇《如懿傳》的張鈞甯閃電回台出席代言活動，她上次亮相時默認與CEO男友情轉淡，22日被問有沒有新戀情？她苦笑說：「感情現況就是隨緣，還不急，戀愛一定會想，但不是靠衝動，要靠緣分，現在先把戲拍好。」她坦言和前男友仍是很好的朋友，因為都在忙拍戲也沒有人追。至於未來男友條件，她沒有預設，但強調要有感覺、價值觀相近、談得來。

演藝圈去年剩女名單大洗牌，34歲的她是否擔心？她先笑說：「希望大家先忘了我！」後又巧妙回應：「任何時候大家能想到我，我都很開心。」最後撒嬌跟記者討饒：「我不依啦！」好友陳意涵感情穩定，會不會擔心她比自己早嫁人？張鈞甯說：「她如果先結婚，我一定很祝福，一定要當伴娘的！」但誰會先？她認為很難說，也覺得兩個都不會太快。

張鈞甯一連拍了4部戲，自比工作狂、勞碌命，連朋友易經卜卦，也都說她是勞碌命。她說，從2015年底至今完全沒有休過一天假，但她從來不覺得疲累，因為她真的很愛她的工作，只要工作中嘴角就是上揚，說著說著忍不住自嘲：「我是神經病嗎？」問她是否因工作太忙而忽略感情經營，她說，這跟緣分有關，且任何東西都是需要時間經營。

她也透露一起拍《如懿傳》的霍建華現在眼神經常散發出慈父的光芒，「他手機桌面已經換成女兒了，女兒好可愛」，且該劇組包括演員、工作人員共有5個男生都生女兒，她笑說：「這劇組真的太旺男生了！」至於自己終身大事，媽媽和她自己都不急，只是會不准好友的小孩們叫她阿姨，一律只能叫姊姊。

(中時)