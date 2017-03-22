女大生彭莉凌因病過世 同學完成遺作放畢展

康大時尚造型設計系同學依召彭莉凌設計理念完成的作品。（程炳璋攝）

康大校長黃宜純觀展，學生解說設計理念。（程炳璋攝）

康寧大學時尚設計系女大生彭莉凌去年因病過世，12位同學依照她留下的8件設計圖完成遺作「假水手領」，作品呈列在畢展中作紀念，22日開展邀請彭母參加，她不住的拭淚，感謝同學讓女兒的作品有機會被看見。

「奇怪，12個畢業生怎會有13個作品？」康寧大學時尚造型設計系22日舉辦畢業展，展場中多出一個作品有不為人知的溫馨故事。

原來是系中女同學彭莉凌在去年5月因病過世，大三的她還來不及畢業就與人生告別，12位同學同感不捨，知道她的畢展作品已完成設計，由其中7位要好的同學發起，大家一起將她的設計圖完成，作出8件「假水手領」，悄悄的放在展場一角。

「這作品是誰的？」同學幫彭莉凌完成的遺作，在開幕展中被師長發覺，揭露這段溫馨故事。

彭母22日受邀參展，站在作品前，一聽人提到女兒名字就不自覺眼淚潰堤，思念之情溢於言表。但她低調不願曝光，強調「不想消費女兒」。

康大時尚造型設計系畢業作品在校內展出至27日，4月28日同學們將再帶著彭莉凌的作品，一起到高雄駁二藝術特區參加「青春設計節」展出10天。

康大校長黃宜純對12位學生完成13件作品的間持精神倍加感動，計畫再邀請彭母參畢業典禮，代女穿上學士服，完成女兒畢業夢想。

(中時)