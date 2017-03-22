女大生彭莉凌因病過世 同學完成遺作放畢展
康寧大學時尚設計系女大生彭莉凌去年因病過世，12位同學依照她留下的8件設計圖完成遺作「假水手領」，作品呈列在畢展中作紀念，22日開展邀請彭母參加，她不住的拭淚，感謝同學讓女兒的作品有機會被看見。
「奇怪，12個畢業生怎會有13個作品？」康寧大學時尚造型設計系22日舉辦畢業展，展場中多出一個作品有不為人知的溫馨故事。
原來是系中女同學彭莉凌在去年5月因病過世，大三的她還來不及畢業就與人生告別，12位同學同感不捨，知道她的畢展作品已完成設計，由其中7位要好的同學發起，大家一起將她的設計圖完成，作出8件「假水手領」，悄悄的放在展場一角。
「這作品是誰的？」同學幫彭莉凌完成的遺作，在開幕展中被師長發覺，揭露這段溫馨故事。
彭母22日受邀參展，站在作品前，一聽人提到女兒名字就不自覺眼淚潰堤，思念之情溢於言表。但她低調不願曝光，強調「不想消費女兒」。
康大時尚造型設計系畢業作品在校內展出至27日，4月28日同學們將再帶著彭莉凌的作品，一起到高雄駁二藝術特區參加「青春設計節」展出10天。
康大校長黃宜純對12位學生完成13件作品的間持精神倍加感動，計畫再邀請彭母參畢業典禮，代女穿上學士服，完成女兒畢業夢想。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。