女開車臨停檳榔攤買水 遭失控客運當場撞死
（21：21更新）24歲邱姓女子22日下午7時40分許，開車臨停在桃園市中壢區民族路二段一處檳榔攤買礦泉水，突然遭失控的一輛客運大巴撞上，被卡在車底下當場慘死。警消獲報出動破壞器材救出該女子時，發現她下半身明顯遭壓爛，當場慘死，而52歲李姓客運司機則是頭部撕裂傷，無生命危險，而車上屬空車，當時未載有乘客。
邱女當時下車臨停在檳榔攤，跟店員買礦泉水之際，突然遭衝過來的客運撞上捲進車底，好在客運及時停下，僅稍微波及檳榔攤及隔壁早餐店，並未直接衝撞進去店內，免於更大傷亡發生。
警方初步調查，52歲李姓司機載客結束返程，疑身體不適造成車輛失控，為閃避邱女臨停車輛，而開上人行道，仍不慎撞上邱女。他曾透露吃了感冒藥，與這項事故有無直接關係？以及詳細事故原因？仍待警方調查釐清。
檳榔攤店員則當場目睹車禍過程，當場嚇傻，她透露，該女下車買礦泉水，不料有車子突然失控撞進來。而這項事故距離交流道不到30米，造成周圍大塞車。
(中時)
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