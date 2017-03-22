2018台灣燈會首次籌備會議 張花冠：主燈將打破傳統

我要評比

嘉義縣長張花冠今日率領縣府一級主管前往觀光局，進行2018台灣燈會第一次籌備會議。（余信賢攝）

嘉義縣長張花冠下午前往民進黨參加中常會後，馬上趕往交通部觀光局參加「2018台灣燈會第一次籌備會議」。張縣長在會議上，提出對2018台灣燈會的看法：

1. 未來應該打破傳統主燈概念，也不一定用生肖。嘉義要用科技，環保與在地特色融入，設計主燈區，讓大家耳目一新，敬請期待。

2. 時間不只10天，元宵主燈揭幕前，縣府會有其他燈區先揭幕，延長燈會期間，迎接來自世界各地賓客。

3. 主燈區還是在縣治特區台糖用地，故宮南院可利用上下湖做舞蹈表演，搭配光影藝術。

我相信，一個全新的燈會將會帶給大家全新的視野，也希望觀光局能夠給予支持與協助。

出席「2018台灣燈會第一次籌備會議」有嘉義縣副縣長吳芳銘、文觀局長許有仁、綜規處長李明岳、建設處長林永福、水利處長林谷樺及新聞處長李雅貞，嘉義縣優秀團隊將會讓國人看見以往不同的燈會佈置。

(中時)