高雄春天藝術 英國柯倢舞團《為你跳支舞，好嗎？》
藝術，不應該只發生在廳堂，當它近距離的發生在你我之間！高雄春天藝術節以「不只在劇場」為策展思考，邀請到來自英國的柯倢舞團（Janis Claxton Dance），4月1日至4日高美館大廳與駁二大勇區藝術廣場，與觀眾來個無法預約的偶然邂逅，所有場次免票。
柯倢舞團2016年首演以來好評不斷、風靡全球的快閃雙人舞《為你跳支舞，好嗎？》，只有最純粹、最自然的肢體表現，舞者們就在你面前翩然起舞，一切的發生是那樣的不刻意、不經意，為這個城市、這個空間、甚至於每一個獨立個體的你，用編舞家柯倢的無限創意，每支舞都因為不同的刺激而有了獨特的生命。
柯倢這次首度將這齣舞作帶來亞洲，並與來自英國的安德琳‧歐蕾瑞(Adrienne OLeary)、西班牙籍的阿爾伯特‧葛夏(Albert Garcia)及臺灣新銳舞者林憶圻、古殿強一起合作，在春意無限的高雄待上近一個月，為高雄市立美術館及駁二藝術特區打造獨一無二的舞蹈作品，一齣屬於這空間、這城市的編舞，讓愛，透過舞蹈的形式傳達給所有來欣賞的觀眾。
演出時間：4月1日、4月2日、4月4日14：00、16：00在高美館一樓大廳，4月3日15：00、17：00在駁二大勇區藝術廣場，所有場次免票。
(中時)
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