高雄春天藝術 英國柯倢舞團《為你跳支舞，好嗎？》

高雄春天藝術節歡迎你來與舞近距離邂逅。（文化局提供）

英國柯倢舞團為高雄市立美術館及駁二藝術特區打造獨一無二的舞蹈作品。（文化局提供）

藝術，不應該只發生在廳堂，當它近距離的發生在你我之間！高雄春天藝術節以「不只在劇場」為策展思考，邀請到來自英國的柯倢舞團（Janis Claxton Dance），4月1日至4日高美館大廳與駁二大勇區藝術廣場，與觀眾來個無法預約的偶然邂逅，所有場次免票。

柯倢舞團2016年首演以來好評不斷、風靡全球的快閃雙人舞《為你跳支舞，好嗎？》，只有最純粹、最自然的肢體表現，舞者們就在你面前翩然起舞，一切的發生是那樣的不刻意、不經意，為這個城市、這個空間、甚至於每一個獨立個體的你，用編舞家柯倢的無限創意，每支舞都因為不同的刺激而有了獨特的生命。

柯倢這次首度將這齣舞作帶來亞洲，並與來自英國的安德琳‧歐蕾瑞(Adrienne OLeary)、西班牙籍的阿爾伯特‧葛夏(Albert Garcia)及臺灣新銳舞者林憶圻、古殿強一起合作，在春意無限的高雄待上近一個月，為高雄市立美術館及駁二藝術特區打造獨一無二的舞蹈作品，一齣屬於這空間、這城市的編舞，讓愛，透過舞蹈的形式傳達給所有來欣賞的觀眾。

演出時間：4月1日、4月2日、4月4日14：00、16：00在高美館一樓大廳，4月3日15：00、17：00在駁二大勇區藝術廣場，所有場次免票。

(中時)