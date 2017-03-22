長安西路都更將拆 住戶怒批都發局成建商幫兇
台北市長安西路177巷14號都更案遭建商欣偉傑建設無預警拆屋，如今建物必須輔以支撐，才免於倒塌，張姓住戶不滿今天收到拆除全棟建物的公告，今晚怒批都發局當建商的幫兇，不尊重結構技師公會作出僅部分需拆除的報告。
協助張男的律師蔡志揚表示，都發局進行違法暴力強拆，可惡可恨，都發局局長林洲民明顯違反法令，因為台灣省結構技師公會鑑定結果指，有危險的只是後方傾斜的量體，結果都發局竟然要強制拆除全部建物。
他說，沒想到今天下午才蒐證完，傍晚都更處就親自派人送來強拆令，司馬昭之心路人皆知，北市府為何要急於替建商解套糾紛？他在20日的審議會也問林洲民若拆除後都更案是否會馬上動工，但未獲回應，他質疑為什麼市府要幫建商都更？
北市府今宣布廢除實施者請政府代拆的戶數限制，蔡志揚認為北市為了都更無所不用其極？並再次重申，明明結構技師公會說傾斜量體應儘速拆除，結果都發局主旨是說全棟拆除，連保全證據程序也不顧了。
他說，收到公文有點措手不及，不知道何時會來拆，已趕緊透過司法程序聲請緊急處置，請求停止執行拆除，同時也呼籲都發局要懸崖勒馬。
張先生質問都發局為何要當建商幫兇？鑑定報告只建議拆除傾斜處，為何要拆除全棟？林洲民口口聲聲說尊重專業，結果還是不尊重公正評估報告，可以這樣蠻幹？完全就是站在建商立場。
(中時)
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