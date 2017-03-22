挑戰車禍救援 竹縣消防局獲複雜脫困組第2名

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新竹縣消防局參與「2017車禍救援挑戰賽」，在難度最高的複雜脫困組中獲得第2名。（新竹縣消防局提供）

參與挑戰賽的6名消防員，利用休假、勤務空檔抓緊時間練習。（新竹縣消防局提供）

新竹縣消防局組團參加「2017車禍救援挑戰賽」，獲得最高難度「複雜脫困」組第2名，這也是新竹縣消防局在去年參與新加坡「國際消防與救護挑戰賽」，獲得第3明後在獲獎。

「2017車禍救援挑戰賽」由屏東縣政府消防局、中華民國繩索與救援協會共同舉辦，內容共分成快速脫困、標準脫困、複雜脫困3種，參加隊伍必須分別在10分鐘、20分鐘及30分鐘內完成。

新竹縣消防局由第一大隊王圳堅(指揮官)、竹北分隊吳昱勳(器材手) 、豐田分隊李銘浩(器材手)、新工分隊陳昆郁(救護手)、豐田分隊黃士源(救護手) 、竹北分隊黃健原(助手) 6人參加，利用勤務空檔、假日時間參與團體練習，比賽期間，均在指定時間內完成，更在難度最高的複雜脫困組中脫穎而出。

此次車禍救援挑戰賽，是台灣首度舉辦跨縣市交流賽，也有來自基隆、新北、桃園、新竹縣、台中市、彰化縣、嘉義縣、台南市、屏東縣和桃園鐵漢搜救隊共10支隊伍參與，彼此切磋、交流技術與經驗。

(中時)