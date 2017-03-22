世界搏茶山光水影館夯 文觀局解密山光館設計製作
2017年世界搏茶會全新山光、水影兩館受到不少民眾愛好及歡迎，嘉義縣文化觀光局22日特別將山光館展場製作發想過程公開，讓好奇的遊客都能更深入了解山光館的由來，同時讓大家都能給予展館背後默默付出的設計師與團隊支持。
文觀局指出，耗費一個多月時間打造的山光館展場，佈展人藝術家陳淑強以「山之空靈」為主軸，運用投影打造宋代山水畫留白意境，同時搭配千絲萬縷垂吊的原始秘境、唾手可得的雲朵及夾道兩旁高山深谷，讓山光館的遊客相當驚艷。
文觀局表示，山光館背後還有默默付出及協助打造的雲科大設計系四位同學及來自嘉義縣市、台南等地區志工們，學生們運用學院所學互相回饋與創作，同時由志工們將特殊規格的氣球打氣、綁紮製作出雲朵的意象，並請志工們裁量棉線長度後，將線逐一綁上掛網，再將沉重的掛網裝置在天花板上，成為展館內垂掛的棉線意境，最後由陳淑強逐一修出路徑，在夾道下安裝大型鏡面，創造出山中的光影與深度的意象。
(中時)
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