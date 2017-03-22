中壢客運公車失控撞店 女騎士命危

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好恐怖，中壢客運公車今天晚間失控撞進早餐店及檳榔攤，一名女性騎士受困車底，警消搶救，但已呈OHCA（到院前心肺功能停止）。

中壢客運公車今天晚間7時40分行經中壢區民族路二段228號，失控撞進早餐店及檳榔攤，有一位民眾受困車底下。

桃園消防局表示，第二大隊中壢分隊立即前往搶救，現場利用各式破壞器材搶救中，一名約20歲女性機車騎士被壓住，警消搶救中。1060322

(中央社)