打擊媲美大聯盟 陳傑憲感謝洋教練肯定

統一獅新秀游擊手陳傑憲在台日賽表現亮眼，棒打日本武士隊強投；他今天說，感謝外籍教練史普曼（Bill Springman）給信心，說他打擊有大聯盟水準。

陳傑憲1日在福岡巨蛋，擔任中職聯隊1棒、游擊手，面對日本王牌投手菅野智之，2打數2安打；還從石川步手中敲出關鍵二壘安打，送回全隊唯一分數，單場3安「猛打賞」。

陳傑憲今天出席公開活動，受訪時分享一段與打擊教練的對話，感謝教練給他肯定。

陳傑憲說，史普曼加入球隊以來，「很喜歡找我講話，卻沒教我什麼技術上的東西」，有一次終於忍不住問他。史普曼回答「你已經有大聯盟水準，是一個好打者，不用猶豫太多，也不用多餘的動作」。

史普曼一番話給陳傑憲很大信心，覺得充滿正面能量。總教練黃甘霖也信任他，期待他可以擔任1棒、游擊手的角色。

陳傑憲說，代表秋訓、春訓付出的努力沒有白費，現在不管什麼狀況，都能有正面的心態去面對。

陳傑憲14日大腿內側的根部拉傷，6場官辦熱身賽只出賽1場，現在已經沒有大礙，他說要是發生在去年，心情可能會很低潮，但現在懂得調適，擺脫負能量。1060322

(中央社)