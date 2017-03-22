休息日加班請假如何給薪 勞動部4月函釋
勞動部今天表示，將針對日前預告的勞基法施行細則中，讓各地勞動局長無法解決的問題，像是休息日加班請假如何給薪等問題，於4月頒布函釋。
勞動部長林美珠今天與六都勞動局局長會面，勞動部綜合規劃司司長王厚誠指出，今天會面屬例行性會面，雙方於會中達成共識，有關於一例一休在勞基法施行細則可以解決的問題都已經納入，但各地方政府函釋未能解決的部份，像是休息日加班之後又請假該如何給薪等，將於4月統一函釋各地方政府遵循。
王厚誠表示，由於4月將進入勞基法輔導期，近期會邀請各地方政府去研議取得一致性作法，表訂7月1日將進行檢查期，若遇到有民眾申訴或是高風險行業違法情形會依法處理，但後續還是希望用輔導代替檢查、並持續檢討輔導機制。1060322
(中央社)
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