杜特蒂完成東協行 討論南海準則架構

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菲律賓總統杜特蒂上任後，今天完成東南亞國家協會（ASEAN）親善之旅，與各國領袖討論彼此關切的議題，包括南海行為準則架構。

菲律賓代理外交部長馬納羅（Enrique Manalo）今天在曼谷召開的記者會上宣布，杜特蒂19日出訪緬甸，21日來到泰國，至此訪遍東協所有會員國。

東協是由汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國與越南所組成。依照東協傳統，會員國新任領導人大多會遍訪其他會員國，以增進相互了解，並拉近關係。

杜特蒂上任後第1個出訪的國家是寮國。

根據馬拉坎南宮今晚向媒體發布的新聞稿，馬納羅表示，杜特蒂與東協國家的領袖強調多項協議的重要性，包括南海行為準則架構，以促進區域國家合作、穩定與永續性。

馬納羅說，「南海行為準則旨在確使南海聲索國之間以和平方式處理爭議，避免提高緊張，而架構的細節正依相互尊重與互利的原則持續協商中。」

作為今年的東協輪值主席國，菲律賓希望南海行為準則架構能於6月以前出爐，這個架構將是東協與中國大陸談判南海行為準則的依據。

此外，馬納羅也簡報杜特蒂此次2國訪問行程的重要成果，包括向緬甸捐助30萬美元人道援助金，確認雙方長達60年的友誼，以及與泰國加強貿易、觀光、農業、國防、安全、情報、科技、文化、教育、能源等領域的合作。1060322

(中央社)